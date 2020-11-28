Сотрудница налоговой в Петербурге перевела деньги мошенникам

Сегодня, в субботу, 28 ноября, стало известно о том, что 61-летняя жительница Санкт-Петербурга попалась на уловки злоумышленников. Жертвой мошенников стала сотрудница налоговой инспекции Красносельского района Петербурга.

Вчера вечером, в пятницу, 27 ноября, в полицию обратилась жительница Красносельского шоссе: сотрудница налоговой службы заявила о пропаже 1,1 млн рублей. Женщина рассказала, что днем ей с неизвестного номера позвонил мужчина, который представился сотрудником банка и предупредил ее об угрозе. По его словам мошенники получили доступ к ее персональным данным и начали оформлять кредит на ее имя. Чтобы исправить ситуацию, женщине предложили снять со счета всю сумму и перевести её на новый счёт. Так женщина и сделала, пополнив тем самым карту незнакомцев 1,1 млн рублей.

На основании случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве.