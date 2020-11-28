Петербурженка хотела поджечь порох в детском клубе

Сегодня, в субботу, 28 ноября, правоохранитель сообщили, что в Красногвардейском районе женщина пыталась поджечь банку с порохом в детском клубе «Кедр» на проспекте Ударников.

Вчера вечером, в пятницу, 27 ноября, в полицию поступило сообщение о посетительнице детского клуба «Кедр», которая пыталась прилюдно поджечь банку пороха, а после скрылась. Сотрудники полиции, прибыв на место, онаружили в урне у входа в здание банку с надписью «Бездымный охотничий порох „Сокол“».

Спустя час подозреваемую безработную 40-летнюю женщину задержали у дома № 17 по проспекту Ударников. Ее доставили в полицию и составили административный протокол, поместив в изолятор. Ей вменяется нарушение общественного порядка.