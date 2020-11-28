В Приморской районе зажержан мужчина, ударивший ножом сожительницу

Сегодня, в субботу, 28 ноября, в полицию Санкт-Петербурга около трех часов ночи поступило сообщение о ножевом ранении в квартире на Коломяжском проспекте Приморского района.

Пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области сообщила, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте 23-летнюю женщину с проникающим колото-резаным ранением живота и мужчину 29 лет. Девушку госпитализировали, мужчину задержали.

По предварительным данным, сожитель пострадавшей схватился за нож во время внезапно вспыхнувшей ссоры. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.