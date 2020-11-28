Разыскивается водитель, скрывшийся с места ДТП во Фрунзенском районе

Сегодня ночью, в субботу, 28 ноября, около 1:30, розовый фургон врезался в столб, а затем в пять припаркованных машин на улице Турку Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

ДТП произошло у дома № 23 по улице Турку. По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, розовый микроавтобус сперва врезался в столб, а затем въехал в 5 припаркованных поблизости автомобилей, после чего скрылся с места аварии.

Очевидцы происшествия сообщают в соцсетях, что в результате нескольких ударов у фургона загорелись колеса, так что водитель скрывался с дымящимися шинами. Также, если верить словам очевидцев, в салоне микроавтобуса находилось трое человек.