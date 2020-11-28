Пожарные службы тушили баню в Кротово 3 часа

В посёлке Кротово, Приозёрский район, в ночь на 28 ноября загорелась баня. По информации МЧС города Санкт-Петербург, около полуночи поступил звонок в службы о пожаре, происшествие было по адресу улица Зеленая. Постройка 12 квадратных метров загорелась. По какой причине произошло возгорание, пока не установлено, происходит выяснение обстоятельств.

По словам сотрудников пожарной безопасности, на тушение возгорания ушло больше часа, и уже ко времени 1:15 сотрудники ликвидировали огонь. С пожаром боролись 8 пожарных личного состава дежурной смены 142 пожарно-спасательной части, у них в распоряжении находились 2 единицы технического обеспечения.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области проинформировала о том, что сообщений о пострадавших не поступало.