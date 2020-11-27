В центре Санкт-Петербурга мужчина подавился едой и умер

Сотрудники заведения на Гончарной приняли очередного гостя кафе. По словам персонала, мужчина не успел ничего съесть. По внешнему виду он напоминал бездомного, однако, за еду погибший смог заплатить. Также, из описания картины происходящего персоналом столовой, где произошёл несчастный случай, погибший мужчина зашёл в столовую пьяным с пеной изо рта и кровью из носа.

Во время приёма пищи мужчина подавился куском мяса, в течение некоторого времени, пока мужчина испытывал проблемы, на него не обращали внимания. Затем сотрудник всё же подошёл к подавившемуся посетителю, но ограничился парой вопросов. Когда на место прибыли врачи скорой медицинской помощи, им стало ясно, что помочь они ему уже ничем не смогут.