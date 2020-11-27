Женщина, купившая фаллоимитатор за 50 тыс. рублей по совету гадалки, подавала на нее в суд

Жительница Петербурга подала судебный иск с целью взыскания с гадалки Анны денежных средств ха причиненный ей моральный ущерб. Она жаловалась на бесполезность советов, которые ей дала гадалка, чтобы та смогла вернуть мужа.

При встрече гражданок в суде выяснилось, что женщина выполнила лишь часть данных ей рекомендаций. Гадалка посоветовала ей провести ритуал со свечами, а также использовать фаллоимитатор.

Решив дать гадалке второй шанс, гражданка, подавшая иск, все-таки купила секс-игрушку. В процессе следующего заседания она отказалась от иска, аргументировав свое решение там, что гадалка совет гадалки помог ей многое понять. Она решила, что не будет возвращать супруга, а также сообщила, что благодарна гадалке Алле за рекомендации.