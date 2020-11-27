В Северной столице задержали дилеров, продававших запрещенные вещества через интернет

В Петербурге была задержана преступная группа, которая осуществляла распространение наркотических веществ. Дилеры занимались продажей запрещенных веществ через интернет, а сбывали наркотики посредством закладок. Данная информация была предоставлена пресс-службой ГУ МВД Российской Федерации по Петербургу и Ленинградской области.

Сообщатся, что на данный момент был задержан организатор группы, а также женщина-оператор и закладчики. Склад был организован в квартире, расположенной на Парашютной улице, там сотрудники правоохранительных органов нашли наркотики, упаковочные материалы, а также телефоны и свертки.

В настоящее время сотрудники полиции осуществляют работу по установлению других участников преступной группы. Четверо подозреваемых находятся под стражей, двое задержано.