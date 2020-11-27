Судья из программы "Час суда. Дела семейные" попала под суд

Сообщается, что Елена Дмитриева, которая некогда являлась звездой телевизионного шоу «Час суда. Дела семейные», теперь сама предстанет перед судом. Дмитриевой было предьявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

Мера пресечения, которая была избрана в отношении подсудимой, - 2 года условного заключения с испытательным сроком. Елена Дмитриева, которая когда-то сама предстояла в образе судьи на экране телевизора, нарушила закон, приняв участие в конфликте, разгоревшемся между двумя бизнесменами. Она была уличена в вымогательстве денежных средств у одной из конфликтующих сторон. Крупный предприниматель был введен телесудьей в заблуждение. Она нарушила данное ему обещание оказать юридическую помощь при условии урегулирования конфликта, однако просто присвоила себе денежные средства.