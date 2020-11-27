Школьница Ленобласти присылала эротические фото мужчине, задержанному за изнасилование

Жителю Всеволожского района Ленобласти, который был задержан за изнасилование школьницы, предьявлено аналогичное обвинение.

14 апреля мужчина был задержан за изнасилование 13-летней школьницы. По информации, которая была получена в процессе проведения оперативных мероприятий, 31-летний гражданин Ленинградской области общался с 12-летней девочкой в социальной сети. Он принудил несовершеннолетнюю школьницу присылать ему эротические фотографии.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Данная информация была предоставлена Главным управлением МФД РФ по Петербургу и Ленинградской области. Отмечается, что в настоящее время мужчина находится под арестом.