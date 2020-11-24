Жительница Мурина, боровшаяся за своих питомцев с зоозащитницей, сообщила о тяжелом состоянии своей кошки

По словам хозяйки, животные вернулись в ту же квартиру, где и жили.

Ранее сообщалось, что трое питомцев были найдены соседкой хозяйки животных после того, как ее супруг выставил их за дверь в результате конфликта. Нашедшая животных женщина обратилась в приют, и уже через сутки животные были пристроенные в новые дома.

Хозяйка питомцев Елена сообщает, что в приют животные были направлены зоозащитницей, которая затем отказалась вернуть их женщине, ссылаясь на «плохое обращение».

Владелица животных поделилась информацией о том, что хозяева животных часто сталкиваются с подобной ситуацией. После того, как Елене все же удалось вернуть питомцев, она сообщила о том, что ее животные находятся в плачевном состоянии после возвращения. Ее кошка, весившая 3 кг, вернувшись домой, весила 800 граммов. Елена планирует довести дело до суда.