Гражданка Ленобласти напала с ножом на знакомую из-за ревности

43-летняя жительница города Подпорожье, расположенного в Лодойнопольском районе Ленинградской области, задержана по подозрению в покушении на убийство.

Согласно информации следствия, инцидент произошел в квартире на набережной Красного Флота. Подозреваемая в момент происшествия находилась в гостях у знакомой. Между женщинами вспыхнул конфликт, в результате которого подозреваемая нанесла своей 40-летней знакомой несколько ударов ножом.

Прибывшие на место происшествия медицинские работники оказали потерпевшей необходимую помощь, ранения не представляют угрозы для ее жизни. Нападавшая на хозяйку квартиры была задержана, в настоящее время принимается решение об избрании мер пресечения.