Выходцы из Латинской Америки задержаны в попытке сбежать

Троих беглецов, 32, 20 и 27 лет, задержала служба Пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти 19 ноября в Выборгском районе.

По информации сотрудников пограничной службы, трое беженцев уже были ранее задержаны, причём не так давно, а несколько дней назад. Но иностранные граждане не оставили своих попыток и оказались снова задержаны.

Беглецы в Европы предприняли очередную попытку сбежать 19 ноября. Сотрудники, задержавшие иностранцев, заметили активно стремящихся к государственной границе граждан. Когда "беженцы" заметили, что они были обнаружены, то предприняли попытку бегства, однако, неудачную.

Всем троим грозит штраф, а также принудительный выезд с территории Российской Федерации. До выяснения всех обстоятельств иностранные граждане будут содержаться в Центре временного содержания.