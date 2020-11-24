Вооружённый отец захватил в заложники шестеро своих детей в Колпино

В Колпино мужчина захватил в заложники шестерых детей, которым, по предварительной информации, он является отцом.

Вооружённый заперся в квартире, которая находится в доме на Пролетарской улице, угрожает убить детей и выставляет требование, в случае не выполнения которых, он обешает убить малышей.



На данный момент провоохранительные органы ведут с преступником переговоры. Из оружия у захватчика детей нахоится топор, а также сообщается, что он в алкогольном опьянении. По информации, захватчиком является Денис Бельтюков, которому 42 года. Он выгнал жену из дома.