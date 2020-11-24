В Колпино мужчина захватил в заложники шестерых детей, которым, по предварительной информации, он является отцом.
Вооружённый заперся в квартире, которая находится в доме на Пролетарской улице, угрожает убить детей и выставляет требование, в случае не выполнения которых, он обешает убить малышей.
На данный момент провоохранительные органы ведут с преступником переговоры. Из оружия у захватчика детей нахоится топор, а также сообщается, что он в алкогольном опьянении. По информации, захватчиком является Денис Бельтюков, которому 42 года. Он выгнал жену из дома.
Вооружённый отец захватил в заложники шестеро своих детей в Колпино
Темы дня
- Из-за COVID-19 школьники будут проходить аттестацию удаленно
- В школах Ленобласти проведут проверку организации питания
- Число заболевших "ковидом" в Петербурге за сутки превысило 3 тысячи
- Роспотребнадзор объяснил Смольному, что дистант в школах приведёт к неконтролируемому посещению общественных мест
- Ковид-ограничения вступили в силу в Петербурге
Вооружённый мужчина заперся в квартире с шестью детьми.
В Колпино мужчина захватил в заложники шестерых детей, которым, по предварительной информации, он является отцом.
|
По теме
Все новости рубрики
- Жительница Мурина, боровшаяся за своих питомцев с зоозащитницей, сообщила о тяжелом состоянии своей кошкиЖивотному требуется медицинская помощь.
- Выходцы из Латинской Америки задержаны в попытке сбежатьТрое "беженцев" пытались бежать в Европу, также были ранее уже задержаны несколько дней назад, но их это не остановило.
- Конфликт между братьями привёл к ножу в груди одного из нихЗастолье в кругу семьи в Гатчинском районе обернулось вооружённым семейным конфликтом.
- Депутат ЗакСа оказался недоволен очередной ошибкой в названии автобусных остановокАлексей Цивилев призывает исправить ошибку на остановке «Улица Маршала Мерецкого» на «Мерецкова»
- 24 ноября 2020, 14:10
- Вооружённый отец захватил в заложники шестеро своих детей в КолпиноВооружённый мужчина заперся в квартире с шестью детьми.
- 24 ноября 2020, 11:55
- 24 ноября «Зенит» проведет решающий матч в Лиге чемпионов с «Лацио» Предыдущий матч с «Лацио» завершился со счетом 0:0.
|
следующая
- Колпинский районный суд заключил под стражу "чёрных риэлторов"21 ноября Колпинский районный суд заключил под стражу троих обвиняемых по делу о похищении местного безработного.
- Задержаны двое "форточников"Правоохранительные задержали двух "форточников", один из которых оказался без руки
- Полиция в Питере после драки нашла около 20 гильзВ больницу после происшествия доставлены двое пострадавших.
- В Сестрорецке угон авто попал на видеоУгнана Infiniti синего цвета 2012 года выпуска стоимостью 1,2 млн руб.
- Петербуржцы возмущены вводом платы за вход в «Охта Парк»С 21 ноября заработал лесной каток в «Охта Парке», однако появились новые условия для входа.
|
|
следующая
- 16:58
- Жительница Мурина, боровшаяся за своих питомцев с зоозащитницей, сообщила о тяжелом состоянии своей кошки
- 14:45
- В Законодательное Собрание поступила идея закона о запрете продажи "увеселительных шаров" детям в Санкт-Петербурге
Лучшее в Петербурге
«Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея
Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.
«84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге
Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.
Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы
Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.
Как это сделанонаписать письмо
Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты
Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.
Проверено на себе
Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал
В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.