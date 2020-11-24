Конфликт между братьями привёл к ножу в груди одного из них

В полицию поступил звонок 22 ноября от женщины 43 лет с информацией о том, что её сыну нанесли удар ножом. На место происшествия, которое оказалось по адресу улица Ополченцев, дом №3, деревня Химози, тут же прибыли сотрудники правоохранительных органов. Ими был обнаружен пострадавший в возрасте 29 лет с ножом в груди. В последствие потерпевшего доставили в больницу в достаточно тяжёлом состоянии.

По информации сотрудников полиции, во время семейного торжества между двумя братьями произошёл бурный конфликт, в ходе которого старший из двоих родственников не стал искать слова для аргумента в споре, а схватился за нож, разумеется, употребление алкогольных напитков имело место быть. Старший брат был задержан правоохранительными органами по подозрению в совершении преступления. Предполагаемый преступник оказался слесарем, 1985 года рождения.