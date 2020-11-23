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Депутат ЗакСа оказался недоволен очередной ошибкой в названии автобусных остановок

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© Фото: pixabay.com

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Алексей Цивилев призывает исправить ошибку на остановке «Улица Маршала Мерецкого» на «Мерецкова»

Алексей Цивилев, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, обратил внимание на название одной из остановок общественного транспорта Петербурга и нашёл там ошибку, где неправильно написана фамилия героя Великой Отечественной войны К.А.Мерецкова.


Депутат нашел ошибку в названии остановки «Улица Маршала Мерецкого». Чиновник требует от комитета по транспорту исправить ошибку на «Мерецкова». Цивилев отметил, что он не поверил своим глазам, что на указателе действительно допущена ошибка.

«В год 75-летия Победы попросил комитет проверить все транспортные объекты на предмет подобных недоразумений», — сообщил депутат ЗакСа.


Алексей Цивилев недоволен тем, что данного рода ошибки уже не в первый раз. Ранее подобные ошибки встречались в фамилиях Маршала Жукова, а также Адмирала Черокова.

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