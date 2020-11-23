Колпинский районный суд вечером, 21 ноября, заключил под стражу троих обвиняемых по делу о похищении местного безработного. По версии правоохраниетльных органов, мужчину 54 лет, который злоупотреблял спиртными напитками, двое жителей из Новгородской области, а также из Ленинградской похитили из квартиры. По информации, похитители увезли мужчину на автомобиле в Чудово и забрали документ удостоверяющий личность. Преступники удерживали человека в какой-то квартире и требовали, чтобы он подписал документы на продажу комнаты в двухкомнатной квартире на Раумской, которая находилась в его собственности.
Грамотно спланированные действия и быстрая реакция оперативников правоохранительных органов и сотрудников СК РФ по городу Санкт-Петербург смогли предотвратить возможные плачевные последствия данного преступления.
Колпинский районный суд заключил под стражу "чёрных риэлторов"
© Фото: pixabay.com
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21 ноября Колпинский районный суд заключил под стражу троих обвиняемых по делу о похищении местного безработного.
Колпинский районный суд вечером, 21 ноября, заключил под стражу троих обвиняемых по делу о похищении местного безработного. По версии правоохраниетльных органов, мужчину 54 лет, который злоупотреблял спиртными напитками, двое жителей из Новгородской области, а также из Ленинградской похитили из квартиры. По информации, похитители увезли мужчину на автомобиле в Чудово и забрали документ удостоверяющий личность. Преступники удерживали человека в какой-то квартире и требовали, чтобы он подписал документы на продажу комнаты в двухкомнатной квартире на Раумской, которая находилась в его собственности.
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