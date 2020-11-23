Случился пожар на проспекте Большевиков

Утром, в понедельник, 23 ноября, случился пожар на улице проспект Большевиков в торгового центра в Невском районе Санкт-Петербурга.

Стало известно, что служба пожарной охраны выехали на место происшествия, примерно, около девяти утра. По информации, на втором этаже здания загорелся утеплитель, к счастью, из персонала торгового центра никто не пострадал, и все работники успели вовремя выйти наружу из здания.

На первом этаже торгового центра располагается универсам "Невский", а на втором - магазины "Буквоед" и магазин постельных принадлежностей.

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и области сообщили, что пожар занял площадь окло 50 квадратных метров, а также подтвердили о том, что сообщений о пострадавших не поступало.