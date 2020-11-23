Задержаны двое "форточников"

Двое подозреваемых,37 и 36 лет, были задержаны и заключены под стражу по подозрении в совершении кражи. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Местных жителей задержали на проспекте Большевиков во Фрунзенском районе, сообщается, что двое коренных жителей Петербурга ранее уже имели судимости из-за совершения квартирных краж.

Правонарушителей подозревают в похищении имущества ( злоумышленники вынесли из квартиры на 1 этаже дома технику и драгоценности на общую сумму около160 тысяч рублей). Произошла кража а Софийской улице. Один из них отжал стеклопакет и пробрался внутрь. Его напарнику не помешал тот факт, что у него отсутствует рука. Был произведён обыск, в ходе которого были найдены некоторая часть пропавших вещей из квартиры и орудие, с помощью которого они взламывают пластиковые окна. Сейчас ведётся проверка на причастность преступников к другим кражам.