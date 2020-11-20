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Трое лжесвидетелей по делу Ефремова попали под возбуждение уголовного дела

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© Фото: pixabay.com

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Трое граждан, дававших показания по делу в суде, собираются привлечь к ответственности.

Трое лжесвидетелей попали под возбуждение уголовного дела по факту дачи заведомо ложных показаний.

8 июня 2020 Года был суд по делу Михаила Ефремова, где трое свидетелей были уличены во лжесвидетельстве.
Двое из них в день 8 июня сообщили в суде о том, что стали очевидцами ДТП с участием Михаила Ефремова. По их словам, за рулём автомобиля Ефремова был замечен другой человек, один из них описал внешность, якобы, того самого человека, о котором они свидетельствовали. Также другой подозреваемый лжесвидетель в суде сказал, что какой-то незнакомец сел на заднее сидение машины ещё до аварии, а на самом водительском месте очевидец никого не увидел.

Уголовное дело по факту дачи заведомо ложных показаний, части 1 статьи 307 УК РФ, заведено, так как все слова данных свидетелей противоречат собранным делам по делу, что указывает на подозрения по лжесвидетельству.

Также бывший адвокат Ефремова Пашаев прокомментировал данную ситуацию словами о том, что он их предупреждал говорить исключительно правду.

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