Петербуржцы обнаружили мертвых голубей у Гостиного двора

Массовая гибель голубей произошла 20 ноября, в пятницу.

От 10 до 12 тушек птиц были замечены жителями Северной столицы на Невском проспекте рядом с метро «Гостиный двор» утром, около 9:43. Камеры видеонаблюдения запечатлели девушку, которая покормила птиц.

Она шла по пешеходной зоне, на ней была темная одежда. После того, как девушка бросила что-то голубям из сумки, они начали падать замертво. Сообщается, что девушка была единственным человекам, который кормил птиц в тот момент. В настоящее время эксперты комитета по природопользованию осуществляют проверку, после чего они смогут сделать вывод о том, что послужило причиной массовой гибели голубей на Невском проспекте.