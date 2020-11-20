Сады и скверы Петербурга снова открылись

Петербуржцы вновь могут посещать сады и скверы после того, как бушевавший накануне ветер стих.

Как ранее сообщал Санкт-Петербург.Ру, из-за штормового ветра были закрыты Юсуповский, Никольский, Лопухинский и другие сады, а также сквер Галины Старовойтовой.

По информации, которая была предоставлена пресс-службой Комитета по благоустройству города, ветер повалил как минимум 20 деревьев. В парке Екатерингоф от урагана пострадали четыре сирени, была сломана в том числе венгерская сирень, возраст которой – сорок лет. В сквере на Октябрьской улице Колпинского района повалено две ивы и клен, в сквере Коммуны из-за ветра упала яблоня.

В данный момент специалисты ликвидируют последствия урагана: ведутся работы по распиловке деревьев, древесные остатки вывозятся.