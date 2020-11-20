В Ленобласти обнаружили череп и галоши

По информации, которая была предоставлена источником в правоохранительных органах, человеческие останки были найдены в лесу в 500 метрах от деревни Жихарево.

В четверг, 19 ноября, сотрудникам правоохранительных органов Кировского района Ленинградской области сообщили, что в поселке Низия были обнаружены части скелета.

Прибывший на место происшествия наряд обнаружили в 500 метрах от деревни Жихарево в лесу останки человека, среди которых были части черепа такие как таз и череп, а также на этом же месте были найдены свитер и галоши.