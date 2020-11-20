В трамвае на Бухарестской произошла стрельба

Инцидент произошел 19 ноября в результате конфликта, вспыхнувшего между кондуктором и пьяным пассажиром.

В трамвае, следующем по маршруту №25 пассажир, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, отказался оплатить проезд и в грубой форме вел диалог с пожилой женщиной-кондуктором.

По информации, предоставленной в главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел в пересменку: сменить женщину пришел 36-летний коллега. Между пьяным пассажиром и мужчиной, вступившемся за коллегу-кондуктора, завязалась драка, закончившаяся стрельбой. Кондуктор выстрелил в мужчину из травматического пистолета.

Мужчина, получивший ушибы ребер и головы, скрылся с места происшествия. Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали инцидента.