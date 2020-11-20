Петербургский «антимасочник» убил пассажира автобуса

Житель Ленинградской области ехав на автобусе, попросил мужчину надеть маску. Пассажиру это не понравилось, и он нанес ножевое ранение пассажиру. После этого сотрудники полиции задержали убийцу. ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщило, что убийца – 40-летний мужчина, житель Оренбургской области. Ранее задержанный уже был судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Убийство произошло 17 ноября. В полицию сообщили о мужчине с ножевыми ранениями, которого нашли на Индустриальном проспекте. Погибшим оказался уроженец Ленобласти и занимал должность заместителя директора научного центра.

В полиции установили, что замдиректора возвращался домой с корпоратива на автобусе. После чего в салоне автобуса у него возник конфликт с мужчиной, который в ответ на его замечание, отказался надевать маску. Мужчины продолжили конфликтовать уже на улице, где оренбуржец и убил мужчину с помощью ножа.