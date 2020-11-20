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В Ленобласти сожитель швеи проник к ней в квартиру и угрожал ей ножом

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© Фото: pixabay.com

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Преступник вымогал у женщины деньги.

В четверг, 19 ноября, в Ленинградской области в деревне Янино-1, произошло незаконное проникновение в квартиру. Жительница деревни обратилась в полицию Всеволожского района с заявлением о том, что в ее квартиру на Новой улице в деревне Янино-1 через окно пробрался ее сожитель. Он угрожал женщине ножом и вымогал деньги, заставляя ее перевести деньги на банковскую карту. Женщина работает швеей.

Как сообщила потерпевшая, ее сожитель в итоге забрал 5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции смогли задержать преступника в этот же день на Новой улице. Мужчину сразу же доставили в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как ранее сообщал Санкт-Петербург.Ру, петербургские подростки напали на мигрантов и избили их с лозунгами о массовой вражде.

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