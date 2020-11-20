Петербургский шторм «свалил» деревья, светофоры и шаткие конструкции

ГУ МЧС России по Петербургу сообщает о том, что шторм в Северной столице привел к поломке шатких конструкций, а также к сломанным деревьям и упавшим светофорам.

Ветер «разогнался» до 27 метров в секунду, что вызвало множество разрушений. МЧС сообщают о более 40 вызовах, на которые им было необходимо выехать и спасать сооружения и людей.

За минувшие сутки штормовой ветер обрушил десятки деревьев, 14 шатких конструкция, которые были плохо закреплены. Кроме того, ветер не пощадил и 17 светофоров и дорожные знаки. О пострадавших за «штормовой» день пока не сообщается.