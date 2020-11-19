В магазине Петербурга нашли 65 кг санкционных товаров

Профилактический рейд был проведен в Красносельском районе Северной столицы инспекторами Россельхознадзора.

В процессе проверки в одном из магазинов было обнаружено 65 кг продуктов, ввоз которой на территорию РФ запрещен президентским указом от 29 июля 2015 года №391 «Об отдельный специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

Сообщается, что в торговой точке совершалась незаконная реализация сыра и мяса, произведенного в странах Европейского союза. Санкционные товары были изъяты. Их уничтожили путем сжигания, соблюдая действующее законодательство России.