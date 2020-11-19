На ученика муринской школы упали футбольные ворота

Пресс-служба Следственного комитета по 47 региону сообщила, что в Ленинградской области в одной из школ Мурино возбудили уголовное дело после несчастного случая с участием одного из учеников. Дело возбуждено в связи с оказанием услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Ситуация произошла во время урока физкультуры на 13-летнего ученика упали футбольные ворота. Подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии. В настоящий момент мальчик находится в больнице.

По приезде следователей на место происшествия, они изъяли записи с камер видеонаблюдения, а также осмотрели место происшествия и допросили должностных лиц. Также следователи проверили всю документацию. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза.

Расследование данного дела до сих пор продолжается.