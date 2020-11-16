Секс втроем закончился для петербуржца изнасилованием и вымогательством денег

Семейная пара из Петербурга ради разнообразия в личной жизни нашла на сайте знакомств для секса втроем мужчину, однако все пошло не по плану и мужчина подал заявление об изнасиловании в полицию.

Запланированный сценарий нарушился, когда молодой человек начал заигрывать с женой супруга. Мужчина был крайне недоволен и решил, что приглашенный гость заслуживает наказания в виде изнасилования. Кроме надругательства, происходящее супруги снимали на камеру, а затем вымогали у потерпевшего 200 тысяч рублей, угрожая, что выложат видео в сеть.

На данный момент потерпевший обратился в отделение полиции и проходит обследование в медучреждении.