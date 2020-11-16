Кровля жилого дома на Ваське не выдержала ремонта и обрушилась

Неделя началась неудачно для жителей Васильевского острова. Петербуржцы, проживающие в доме №19 на 18-й линии, стали не любить понедельник еще по одной причине. Дело в том, что кровля семиэтажного дома обрушилась и пришлось эвакуировать 15 человек.

Дом был построен еще в ХХ веке, однако причиной обрушения стала не его старость, а глупость его жильцов, которые решили провести ремонт без согласования перепланировки. В результате потолочные покрытия обрушились на большую площадь в 65 квадратных метров.

Пострадавших нет, на данный момент в доме проводится проверка представителями МВД, следственными органами, а также работниками жилищного комитета. Кроме того, работники МЧС работают над укреплением конструкций, поддерживающих верхние этажи и чердак.