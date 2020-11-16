На Бухарестской улице автомобиль не вписался в поворот

На Бухарестской улице, гед произошло дорожно-транспортное происшествие, перегоридоли трамвайные пути. Водитель автомобиля планировал развернуться, но вместо этого въехал в ограждение.

На месте происшествия работают сотрудники скорой. На данный момент непонятно - есть ли кто в скорой из пострадавших.



На данный момент времени стоят трамваи в сторону Купчино, в то время как в сторону центра у трамваев движение не останавливалось.

Напоминаем, что в начале нобяря в трамвае, следующем по маршруту №25, подрались две пенсионерки. Когда трамвай остановился на Бухарестской улице во Фрунзенском районе, одна женщина вытолкнула другую из салона на тротуар. Водитель нажал на тревожную кнопку и на место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии. Женщину, которая выпала из трамвая, передали на осмотр медикам, а вторую пенсионерку – полицейским.