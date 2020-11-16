Маленькая девочка со следами пальцев на теле была найдена босой в Ленобласти

Маленький ребёнок был обнаружен на улице босиком В Волхове Ленинградской области 15 ноября. Обеспокоенные прохожие обнаружили босую и легко одетую девочку и сообщили в правоохранительные органы.



Девочка, на вид которой 6 лет, зашла в один из магазинов, где на помощь к малышке выбежала директор магазина. Девушка была потрясена видом ребёнка, который, очевидно, нуждался в помощи. Малышка была на улице в холод в одних шортиках и футболке, а также была совсем босиком. Директор магазина увидел, что пальцы ног девочки разбиты, а на шее были максимально очевидны следы чьих-то рук.



По словам ребёнка, родители оставили её на воспитание старшей сестре, сами, в свою очередь, куда-то ушли. Сестра, по непонятным причинам, выставила младшую сестрёнку на улицу. Малышка растерялась, своего домашнего адреса она не знает и искала помощи на улице. На данный период времени с делом работает полиция.