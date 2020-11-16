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Труп женщины, закопанной по голову, был найден недалеко от Курортного района Юнтолово

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© Фото: pixabay.com

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Тело случайно обнаружил мужчина, гулявший в лесу.

В Санкт-Петербурге завели уголовное дело по статье «Убийство» по факту обнаружения трупа женщины в лесополосе. По материалам дела, 15 ноября в лесополосе Курортного района города было обнаружено тело женщины, личность которой пока не установлена. Гулявший мужчина, который случайно обнаружил труп, сообщил об этом в правоохранительные органы. При каких конкретно обстоятельствах он смог обнаружить тело, пока не установлено. На данный момент специалисты продолжают свою работу на месте предполагаемого преступления.
Признаки указывают на убийство, так как на теле женщины были обнаружены некоторые следы насильственной смерти. По факту возбуждения уголовного дела проводятся различные экспертизы, чтобы подтвердить или опровергнуть предположения о смерти женщины, наступившей насильственным путём. Также известно, что проводятся мероприятия по установлению обстоятельств, при которых произошло предполагаемое убийство.

Ранее сообщалось, что на вид женщине было около 40 и до 45 лет, брюнетка. Неизвестная женщина была одета в спортивную одежду, но обуви на ногах никакой не было. Кроме этого, при себе у гражданки было драгоценное украшение в виде золотой цепочки.

Явных следов насильственной смерти специалисты они не обнаружили, поэтому криминалисты не совсем уверены, что смерть наступила насильственным путем. Полиция предполагает, что перед наступлением смерти, женщину оглушили чем-то, а затем закопали, пока она была ещё живой.

Тело было направлено на очередную экспертизу, так как истинная причина смерти женщины не установлена.  Сотрудники правоохранительных органов запустили доследственную проверку с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также обстоятельств обнаружения тела неизвестным мужчиной.

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