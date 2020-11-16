На Ударников неизвестный напал на двоих мужчин с ножом

Инцидент произошел в Красногвардейском районе Северной столицы. Двое пострадавших в результате драки были госпитализированы, третий мужчина разыскивается.

Утром 15 ноября на проспекте Ударников неизвестный нанес ножевые ранения 52-летнего петербуржца и 44-летнего уроженца Азербайджана. После нападения злоумышленник похитил у пострадавших телефоны.

Двое мужчин были госпитализированы с полученными травмами. Их состояние оценивается как тяжелое.

Пострадавшими были сообщены приметы нападавшего: ему 28-30 лет, рост злоумышленника – 170 см, у него русые волосы. В момент нападения мужчина был одет в пуховик темного цвета. В отношении мужчины, который был объявлен в розыск, возбуждено уголовное дело.