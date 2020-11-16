Телеведущий Хрусталев сообщил о причине госпитализации

Предварительный диагноз актера – «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».

Хрусталев сообщил, что по пути из Петербурга в Репино он потерял сознание в такси и был доставлен водителем в больницу. В своем посте в Instagram он также выразил благодарность водителю такси и медицинским работникам за оперативно оказанную ему помощь.

Телеведущий пришел в себя лишь спустя несколько часов. Хрусталев сообщил, что в последнее время действительно слишком переутомлял свой организм, что и стало причиной потери сознания. Он отметил, что в ближайшее время в его планы входит прохождение тщательного медицинского обследования и забота о своем здоровье. Актер отметил, что в настоящее время чувствует себя хорошо.