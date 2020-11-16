В Юнтолово нашли труп женщины

Инцидент произошел в воскресенье, 15 ноября.

Около трех часов дня сотрудникам правоохранительных органов поступил звонок от 36-летнего мужчины, которых сообщил об обнаружении трупа в Юнтолово. На место происшествия сразу же был отправлен наряд полиции по Приморскому району Санкт-Петербурга.

Тело женщины, личность которой неустановленная, было найдено в земле в лесном массиве, в 500 метрах от Коннолахтинской дороги. По предварительной информации, возраст погибшей – 40-45 лет. О происшествии было сообщено сотрудникам полиции Курортного района.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Петербурга осуществляют работу по выяснению всех обстоятельств и причин гибели женщины.