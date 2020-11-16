В Новом Петергофе на ж/д станции умер пассажир

Инцидент произошел в понедельник, 16 ноября. На железнодорожной станции «Старый Петергоф» пассажиру стало плохо в электричке, которая следовала до Балтийского вокзала. Электропоезд остановили на станции «Новый Петергоф», чтобы оказать пассажиру помощь. Однако скорая прибыла лишь через 40 минут, медицинские работники не успели спасти пассажира. Еще через 20 минут на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Информация об инциденте была опубликована очевидцами в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Свидетели происшествия также сообщили, что 5 пригородных электричек прибудут в Петербург минимум на час позже, чем обозначено в расписании. Пост о произошедшем вызвал споры пользователей социальной сети: кто-то винит медиков в недостаточной оперативности, другие считают, что оказать помощь пассажиру раньше было невозможно, учитывая условия, в которых сейчас приходится работать врачам.