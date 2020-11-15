В Шушарах спасатели сняли с балкона мужчину

Сегодня, в воскресенье, 15 ноября, сотрудники МЧС получили вызов на улицу Первомайскую в поселке Шушары, где молодой человек больше часа стоял за парапетом общего балкона. О ситуации активно сообщали очевидцы в социальных сетях.

По их словам, молодой человек по имени Евгений, возрастом около 25 лет, примерно с 14 часов дня стоял за пределами ограждения, грозязь спрыгнуть. Он звал девушку, некую Юлию. Евгений, уроженец Калининграда, надиктовал спасателям несколько номеров телефонов, по которым Юлия могла ответить. Однако, девушка не вышла на связь. Спасатели уговорили его залезть обратно, после чего поместили в автомобиль реанимации.

На месте работали спасатели, психологи, медики и полиция.