В Петербургских банках нашлиВ Красногвардейском районе в банковских отделениях обнаружили поддельные монеты и купюры. ​ фальшивые деньги

Сегодня, в воскресенье, 15 ноября, стало известно, что за последние несколько месяцев, с июня по октябрь, в Санкт-Петербурге не менее пяти раз в банковских отделениях были обнаружены поддельные банкноты и монеты.

Сотрудники обнаружили монеты номиналом 5 и 10 рублей, а также одну тысячную и две пятитысячные фальшивые купюры. На всех значился 1997 год выпуска, все случаи выявлены в Красногвардейском районе: в банковских отделениях на Шафировском проспекте, улице Коммуны, шоссе Революции и Новочеркасском проспекте.

На основании выявленных случаев возбуждены уголовные дела по статье об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг (186-я статья УК РФ).