В Ленобласти за 10 дней до родов скончалась беременная женщина

Сегодня, 15 ноября, стало известно, что в Ленобласти в городе Всеволожске скончалась беременная женщина. Она находилась на 39 неделе беременности и через 10 дней у нее были запланированы роды.

Женщина 32 лет была найдена в квартире дома № 6 по улице Вахрушева своей троюродной сестрой. По словам близких, она перестала выходить на связь в социальных сетях, а накануне, за несколько часов до смерти, звонила матери с жалобами на плохое самочувствие. Погибшая была найдена с пеной у рта.

Медики констатировали смерть женщины, но забрали тело в больницу, в надежде спасти ребенка. Полицейские проводят проверку по факту происшествия.