У Адмиралтейства загорелся склад с древесиной

Сегодня вечером, в воскресенье, 15 ноября, в ведомство МЧС поступило сообщение о пожаре у здания Адмиралтейства в центре Петербурга. По предварительной информации, загорелся дом № 1 по Адмиралтейскому проезду — склад с сухой древесиной для поделок.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и приступили к работе во внутреннем дворе. У входа в центральную арку припарковано четыре красно-белых спецмашины и две «Газели», поблизости дежурят медики скорой помощи. Подробности уточняются.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге был ликвидирован пожар на складе с иконами, который находится на территории монастыря на набережной реки Карповки.