Полицейские обнаружили в Выборгском районе «резиновые» квартиры

Сегодня, 15 ноября, пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что на этой неделе более 70 участковых Выборгского района проведели профилактический рейд в жилых домах. Сотрудники полиции проверяли законность сдаваемых в аренду квартир, а также легальность нахождения в них жильцов.

Полицейские выявили нарушения миграционного законодательства и обнаружили пять так называемых «резиновых» квартир, в которых массово проживали иностранцы.

Всего в 5 жилых домах было проверено более 3 тысяч квартир, 350 из которых не сдавались законно. Все квартиры располагаются в густонаселенном районе новостроек — на улицах М. Дудина и Ф. Абрамова.

По итогам рейда, за нарушение миграционного законодательства 27 иностранцев привлечены к административной ответственности.