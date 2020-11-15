Сегодня, в воскресенье, 15 ноября, в Петербурге загорелся склад с иконами в Свято-Ионанновском женском монастыре.

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу сообщило, что 15 ноября около 15:00 в монастыре на набережной реки Карповки вспыхнули складские помещения. Пожаром оказалось охвачено четырехэтажное здание, размером 80 на 50 м, которое является частью комплекса собора для хранения икон и книг. По данным ведомства МЧС, обгорела обстановка на площади 1,5 кв. м.

По словам очевидцев, успевших снять происшествие на камеру, возгорание было быстро ликвидировано. Как сообщают сотрудники МЧС, при пожаре никто не пострадал.