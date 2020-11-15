На станции метро «Дунайская» вновь обнаружены протечки

Сегодня, в воскресенье, 15 ноября, в день 65-летия петербургского метрополитена, стало известно, что на станции метро «Дунайская» после ремонта снова обнаружились протечки. О проблеме сообщили горожане в социальных сетях.

По словам очевидцев, на Дунайской продолжает литься вода из стен сочится водица, а на плитке образуются какие-то отложения. Жители удивляются неумению ремонтников обеспечить герметичность станции.

Напоминаем, что с момента открытия в октябре 2019 года, на станции наблюдается большое количество проблем с гидроизоляцией, на которые регулярно жалуются горожане. Причинами проблем назывались непростые гидрогеологические условия, недостаточная отработанность технологии «top-down», которая впервые использовалась в Санкт-Петербурге и, как следствие, нарушение технологий.