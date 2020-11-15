ГИБДД представило статистику о погибших в ДТП с начала года

Сегодня третье воскресенье ноября — Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Глава Госавтоинспекции России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников выразил соболезнование семьям погибших в ДТП и призвал всех граждан пересмотреть отношение к проблемам безопасности на дорогах, стать более ответственными пешеходами и водителями.

По словам Михаила, за последние 10 месяцев в России в ДТП погибло более 13 тысяч человек.

Около 120 тысяч аварий, в которых погибли более 13 тысяч человек, произошли с января по октябрь. Из общего колчиества погибших более 640 — дети и подростки, которым не было 18 лет. В результате ДТП были ранены более 151 тысячи человек, почти 20 тысяч из которых — дети и подростки.

Михаил также напомнил, что главная и едва ли не единственная гарантия нашей безопасности — соблюдение правил дорожного движения и взаимное уважение.