Профессор СПбГУ найден мертвым

Главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу сообщает, что заслуженный профессор СПбГУ Александр Дриккер найден мертвым в одной из квартир Петербурга. По данному факту следователи уже проводят проверку.

Тело профессора СПбГУ нашла в квартире в Выборгском районе города на 2-м Муринском проспекте жена мужчины, которая выходила на прогулку с собакой. Рядом с Дриккером лежал пистолет Тульский Токарев (ТТ). Однако номер пистолета был спилен. Также рядом с профессором помимо пистолета нашли гильзы, а также предсмертные записки.

Сообщается, что у Александра Дриккера было онкологическое заболевание.