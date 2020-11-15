Шумная машина вызвала стрельбу в Красносельском районе

В Красносельском районе Санкт-Петербурга конфликт из-за слишком шумно работающей машины закончился стрельбой из пистолета.

О происшествии в полицию утром, 14 ноября, сообщил 32-летний мужчина. Он рассказал о ссоре с соседом по дому №118 на улице Коммунаров. По его словам, в ходе ссоры 42-летний сосед выхватил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в воздух.

Пресс-служба ГУ МВД по России и Санкт-Петербургу отмечает, что в результате инцидента никто не пострадал, а также не было повреждено ничье имущество. Стрелявшего соседа задержали, изъяли у него травматический пистолет и завели уловное дело по статье "Хулиганство".