Петербуржец обокрал тещу на миллион рублей

Полиция задержала 32-летнего мужчину, подозреваемого в крупной краже, в Пушкине.

11 ноября в полицию с заявлением о краже обратилась теща задержанного. Она сообщила, что из ее частного дома в поселке Александровская кто-то в период с августа по октябрь 2020 года похитил деньги и драгоценности. Сумма ущерба составила 1 миллион 294 тысячи рублей.

Правоохранители вышли на зятя женщины. По версии следствия, он забрал у жен ключи от дома тещи в тайне, после чего совершил кражу.

Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отмечает, что подозреваемый ранее был судим за незаконный оборот наркотических средств.