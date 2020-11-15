В коммуналке на Марата произошел пожар

Утром воскресенья, 15 ноября. в доме №77 по улице Марата Центрального района Санкт-Петербурга произошел пожар.

Огонь вспыхнул ранним утром в четырехкомнатной коммунальной квартире площадью 18 квадратных метров, там загорелась обстановка. Сообщение о пожаре поступило в 6:37 утра.

Площадь пожара составила около трех квадратных метров. На место происшествия прибыли четыре единицы техники и 15 человек личного состава МЧС. Пожарным удалось справиться с огнем меньше, чем за час. К 7:29 возгорание ликвидировали.

Сведений о пострадавших пока что нет. Причины пожара только предстоит выяснить.